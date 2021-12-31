Экс-наставник «Шахтера» может возглавить «Монако»

31.12.2021
19:28
Новость
Футбол
Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Монако». Об этом сообщает журналист Санти Ауна.
Также претендентами занять этот пост являются бельгиец Филипп Клеман и американец Джесси Марш.
Ранее стало известно, что руководство монегасков приняло решение прекратить сотрудничество с хорватским специалистом Нико Ковачем.
После 19 туров «Монако» занимает в Лиге 1 6-е место, имея в активе 29 очков.
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