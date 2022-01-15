Экс-наставник «Миная» Леонов нашел новый клуб

Игорь Леонов назначен главным тренером винницкой «Нивы».



Предыдущим местом работы украинского специалиста был «Минай», который он покинул в декабре. Под его руководством закарпатская команда не выиграла ни одного из девяти матчей — четыре ничьи и пять поражений.

Также Леонов известен по работе с «Ильичевцем», киевским «Арсеналом» и в академии «Шахтера».

«Нива» в ноябре уволила Владимира Цыткина. После этого и.о. главного тренера команды стал Валентин Вишталюк.

Винницкая команда ушла на зимнюю паузу на восьмом месте в группе «А» Второй лиги.

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