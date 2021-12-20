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Экс-наставник «Кривбасса» отказал клубу Второй лиги

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
20.12.2021
20:10
Новость
Эксклюзивы
Экс-наставник «Кривбасса» отказал клубу Второй лиги

В свое время специалист отыграл один сезон за команду в Первой лиге.

Винницкая «Нива» продолжает поиски главного тренера. После отставки Владимира Цыткина осеннюю часть сезона команда доигрывала под руководством его ассистента Валентина Вишталюка.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, недавно Винницу с ознакомительным визитом посетил Геннадий Приходько, в недавнем прошлом главный тренер «Кривбасса», выведший эту команду из Второй лиги в Первую и отправленный в отставку после разгромного домашнего поражения от «Металлиста» (0:5) в 10-м туре.

Побывав в Виннице по приглашению играющего президента «Нивы» Артура Загорулько, 48-летний Приходько отбыл восвояси, не договорившись о сотрудничестве.

Винницкая «Нива» занимает 8-е место в группе А Второй лиги (по потерянным очкам команда имеет шестой показатель). В первом официальном матче 2022 года зелено-белые 19 марта сыграют в Черкассах с «ЛНЗ».

Ранее наш сайт сообщал, что воспитанник «Динамо» покинул винницкую «Ниву».

В то же время команде удалось сохранить основного вратаря.

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