Экс-нападающий «Шахтера», «Металлиста» и «Кривбасса» завершил выступления в команде Второй лиги

Один из самых опытных игроков чемпионата Украины Владимир Приемов в период зимнего антракта покинул зарянские «Балканы».

В этом клубе он выступал в осенней части чемпионата Второй лиги (группа «Б»), с 11 голами став лучшим бомбардиром команды из Одесской области.



Вскоре после окончания осеннего отрезка сезона-2021/22 обе стороны решили не продолжать сотрудничество. В ближайшее время Приемов намерен трудоустроиться в новом клубе, о чем он рассказал в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua.

Владимир Приемов

«Вариант для продолжения карьеры у меня имеется, и даже есть предварительная договоренность. Однако контракт пока еще не подписан. Называть клуб не стану, скажу лишь, что он из Украины».



Добавим, что в карьере Владимира Приемова значится полтора десятка клубов. Помимо «Балкан», в Украине опытный футболист защищал цвета донецких «Металлурга», «Шахтера», «Олимпика», «Черноморца», «Крымтеплицы», «Александрии», «Кривбасса», запорожского «Металлурга» и «Металлиста».

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