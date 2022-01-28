Экс-нападающий сборной Украины отправится на сбор с «Mинаем»

Контрольным матчем с «Ужгородом» (1:1) футболисты «Mиная» завершили первый этап подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, несмотря на итоговую ничью с земляками, главный тренер «Mиная» Владимир Шаран остался доволен тем, как подопечные отработали на этом сборе.

По имеющейся информации, из находящихся на просмотре игроков, на следующем этапе подготовки - в Турции будет задействован экс-нападающий сборной Украины Юрий Коломоец.

Последней командой нападающего было житомирское «Полесье», в котором футболист принял участие в 11 играх. Футболист уже прибыл в расположение ужгородцев.

Также в карьере опытного нападающего были такие клубы: «Александрия», «Ворскла», «Нефтяник», «Кривбасс», МТК, «Левадия», «Истиклол» и «Волынь».

В 2017 году Юрий Коломоец сыграл один матч в составе национальной сборной Украины.

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