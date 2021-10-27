Экс-министр молодежи и спорта Украины: отставки не погасят допинговый скандал

Национальное антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушениях Кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал эту ситуацию.

«Скорее всего, ВАДА начнет процесс соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра.

Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований.

Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с ВАДА, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета ВАДА 24 ноября в Париже» – написал Жданов в фейсбуке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства

В НОК Украины прокомментировали обвинения Всемирного антидопингового агентства

Директор антидопингового центра Украины подал в отставку после отчета ВАДА

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.