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Экс-министр молодежи и спорта Украины: отставки не погасят допинговый скандал

Павел Соловей
Павел Соловей
27.10.2021
18:55
Новость
Другие

Национальное антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушениях Кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал эту ситуацию.

«Скорее всего, ВАДА начнет процесс соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра.

Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований.

Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с ВАДА, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета ВАДА 24 ноября в Париже» – написал Жданов в фейсбуке.

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Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства
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