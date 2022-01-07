Экс-легионер БАТЭ из Украины попал в сферу интересов «Черноморца»

«Черноморец» до отъезда на первый зимний сбор в Турцию может усилиться футболистом, который хорошо знаком новому наставнику одесситов Роману Григорчуку.

В весенней стадии чемпионата УПЛ в составе одесского «Черноморца» болельщики увидят много новых футболистов.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, среди тех, кто входит в этот список, есть и фамилия украинца Дмитрия Юсова.

28-летний полузащитник, начинавший свою карьеру в академии запорожского «Металлурга», а затем поигравший в дубле и главной команде этого клуба, на протяжении шести сезонов выступал в Беларуси, где защищал цвета «Гранита», «Слуцка», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочи» и БАТЭ.

В последней из перечисленных команд Юсов провел всего полгода - с июля по декабрь 2021 года. После этого стороны решили не прибегать к продлению контракта футболиста.

До переезда в Борисов Юсов неплохо проявил себя в «Ислочи», где его игра не осталась незамеченной возглавлявшим тогда солигорский «Шахтер» Романом Григорчуком. Специалист также наверняка помнит этого игрока со времен своей работы в запорожском «Металлурге».

Ранее мы сообщали о том, что Роман Григорчук хочет пригласить в свой штаб помощников, с которыми ранее работал в прежних клубах.

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