Экс-хавбек «Волыни» и «Полесья» разорвал контракт с клубом Второй лиги

Сотрудничество сторон продлилось менее трех месяцев.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник Илья Тимошенко покинул ряды «Любомира», за который он выступал с августа этого года. Контракт, изначально рассчитанный до конца сезона, расторгнут досрочно.

За пристоличный клуб 22-летний экс-игрок «Волыни», молодежки «Олимпика», «Полесья» и «Горняка-Спорт» провел 9 матчей и забил 1 мяч.

«Любомир» после 17 туров Второй лиги с 1 очком замыкает турнирную таблицу группы А. 14 ноября команда Вадима Лазоренко сыграет в Киеве с занимающим второе место «Левым берегом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи.

Также стало известно, что «Виктория» рассталась с Аржановым и еще тремя футболистами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Основной защитник «Вереса» может покинуть клуб

Два опытных игрока «Прикарпатья» не успевают восстановиться к матчу с «Металлистом»

«Ужгород» разорвал арендное соглашение с опытным полузащитником

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.