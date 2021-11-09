Экс-хавбек «Волыни» и «Полесья» разорвал контракт с клубом Второй лиги

Сотрудничество сторон продлилось менее трех месяцев.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник Илья Тимошенко покинул ряды «Любомира», за который он выступал с августа этого года. Контракт, изначально рассчитанный до конца сезона, расторгнут досрочно.
За пристоличный клуб 22-летний экс-игрок «Волыни», молодежки «Олимпика», «Полесья» и «Горняка-Спорт» провел 9 матчей и забил 1 мяч.
«Любомир» после 17 туров Второй лиги с 1 очком замыкает турнирную таблицу группы А. 14 ноября команда Вадима Лазоренко сыграет в Киеве с занимающим второе место «Левым берегом».
Ранее наш сайт сообщал, что «Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи.
Также стало известно, что «Виктория» рассталась с Аржановым и еще тремя футболистами.
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