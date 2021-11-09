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Экс-хавбек «Волыни» и «Полесья» разорвал контракт с клубом Второй лиги

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
09.11.2021
21:09
Новость
Эксклюзивы
Экс-хавбек «Волыни» и «Полесья» разорвал контракт с клубом Второй лиги

Сотрудничество сторон продлилось менее трех месяцев.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник Илья Тимошенко покинул ряды «Любомира», за который он выступал с августа этого года. Контракт, изначально рассчитанный до конца сезона, расторгнут досрочно. 

За пристоличный клуб 22-летний экс-игрок «Волыни», молодежки «Олимпика», «Полесья» и «Горняка-Спорт» провел 9 матчей и забил 1 мяч.

«Любомир» после 17 туров Второй лиги с 1 очком замыкает турнирную таблицу группы А. 14 ноября команда Вадима Лазоренко сыграет в Киеве с занимающим второе место «Левым берегом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи.

Также стало известно, что «Виктория» рассталась с Аржановым и еще тремя футболистами.

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