Экс-хавбек «Вереса» станет игроком «Перемоги»

Бывший полузащитник «Вереса» Виталий Тимофиенко недолго оставался без команды.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 28-летний хавбек подпишет контракт с «Перемогой».

Тимофиенко является уроженцем Славянска и воспитанником донецкого «Металлурга». Ранее он также выступал за алчевскую «Сталь», «Горняк-Спорт», «Авангард» и «Черкащину».

Тимофиенко отыграл за «Верес» в 46 матчах (четыре игры во Второй лиге, 24 матча в Первой лиге, 12 поединков в УПЛ и шесть кубковых матчей) забил два мяча.

На зимний перерыв «Перемога» ушла на третьем месте в турнирной таблице группы Б Второй лиги, набрав 39 очков.

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