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Экс-хавбек «Кремня» и «Краматорска» продолжит карьеру за границей

Дмитрий Хоморский
Дмитрий Хоморский
23.02.2022
14:20
Экс-хавбек «Кремня» и «Краматорска» продолжит карьеру за границей

Еще один украинец подался на легионерские хлеба.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, опорный полузащитник Алексей Геловани договорился о подписании контракта с одним из греческих клубов.

24-летний воспитанник донецкого футбола на родине выступал за молодежные команды «Олимпика», «Кремень», «Эпицентр» и «Краматорск». В составе последнего он провел 11 матчей и получил 3 желтые карточки в нынешнем сезоне Первой лиги.

В 2019–2020 годах Геловани играл в Латвии за «Валмиеру».

Ранее наш сайт сообщал, что Пуканыч и еще два футболиста покинули «Эпицентр».

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