Экс-хавбек «Кремня» и «Краматорска» продолжит карьеру за границей

Еще один украинец подался на легионерские хлеба.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, опорный полузащитник Алексей Геловани договорился о подписании контракта с одним из греческих клубов.
24-летний воспитанник донецкого футбола на родине выступал за молодежные команды «Олимпика», «Кремень», «Эпицентр» и «Краматорск». В составе последнего он провел 11 матчей и получил 3 желтые карточки в нынешнем сезоне Первой лиги.
В 2019–2020 годах Геловани играл в Латвии за «Валмиеру».
Ранее наш сайт сообщал, что Пуканыч и еще два футболиста покинули «Эпицентр».
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