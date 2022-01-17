Экс-хавбек «Черноморца» покинул брестское «Динамо»

Футболист не играл на родине с 2015 года.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, опорный полузащитник Сергей Шаповал завершил сотрудничество с брестским «Динамо» и вернулся на родину.

31-летний футболист перебрался в Брест в июле прошлого года из гонконгского клуба «Ли Ман». В составе «Динамо» Шаповал провел 11 матчей в чемпионате Беларуси, 2 — в квалификации Лиги конференций УЕФА и 1 — в Кубке Беларуси.

Прежде хавбек выступал на родине за «Нафком», тернопольскую «Ниву», «Феникс-Ильичевец», «Львов» и «Черноморец», а также за польскую «Полонию» (Лешно), молдавский «Тирасполь», белорусские «Торпедо-Жодино» (в его составе в 2016 году стал обладателем Кубка страны) и «Гомель».

Брестское «Динамо» заняло 6-е место по итогам чемпионата Беларуси 2021 года.

Ранее наш сайт сообщал, что украинский вратарь покинул шведский клуб.

Также стало известно, что экс-тренер «Миная» может войти в штаб БАТЭ.

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