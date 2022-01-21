Экс-игрок «Зари» перешёл в английский клуб

21.01.2022
14:07
Новость
Трансферы
По информации журналиста Ахмета Эрканлара, иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш перешел в «Халл Сити», сообщает твиттер BBO Sports.
Сумма трансфера составила 9 млн. евро.
Сайядманеш выступал за «Зарю» на правах аренды, а его контракт принадлежал «Фенербахче».
Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.
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