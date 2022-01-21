Экс-игрок «Зари» перешёл в английский клуб

По информации журналиста Ахмета Эрканлара, иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш перешел в «Халл Сити», сообщает твиттер BBO Sports.



Сумма трансфера составила 9 млн. евро.

Сайядманеш выступал за «Зарю» на правах аренды, а его контракт принадлежал «Фенербахче».

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Заря» проиграла в первом спарринге на сборах в Турции

Как «Заря» пропустила три гола от поляков на сборах: видеообзор матча

Стало известно, получала ли «Заря» предложение от немецкого клуба по Кочергину

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.