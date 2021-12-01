Экс-игрок «Валенсии» будет работать в структуре «Кривбасса»

Бывший полузащитник «Валенсии» и «Вильярреала» Хорхе Лопес стал координатором академии «Кривбасса».



43-летний испанец провел встречу с генеральным директором криворожского клуба Владимиром Баенко, посетил стадион и базу «Кривбасса», после чего подписал контракт.

«Мой агент Антонио Лопес сообщил о предложении из Украины, поэтому сегодня я здесь. Позднее я встретился с Владимиром Баенко в Барселоне. Наши взгляды на развитие проекта сошлись. Затем я прилетел в Украину, увидел инфраструктуру клуба: стадион, базу. После этого решил подписать контракт.

Если честно, не многое знал об украинском футболе. Знал только о грандах украинского футбола. Я играл в составе Валенсии против Шахтера в Лиге чемпионов. Получил информацию о том, как работают футбольные академии в Украине. Начинаю работу с большими желанием и надеждами.

Цель академии — готовить футболистов для первой команды «Кривбасса». Для этого необходимо четко выстроить всю вертикаль, начиная от самых юных игроков. Будем работать, чтобы как можно больше воспитанников академии пополнили ряды первой команды. Футболисты должны быть конкурентоспособными», - рассказал Хорхе Лопес.

В составе «Валенсии» Лопес в 2004 году выигрывал чемпионат Испании и Кубок УЕФА. Также Хорхе выступал за «Мальорку», «Расинг», «Сарагосу», «Кадис» и другие клубы.

После завершения игровой карьеры Лопес работал в структурах «Сарагосы» (2014-16) и «Валенсии» (2016-20).

На зимнюю паузу «Кривбасс» ушел на втором месте в Первой лиге. От «Металлиста» команда Александра Бабича отстает на 11 очков.

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