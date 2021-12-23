Экс-игрок «Шахтера» рассказал, почему согласился на переход в «Кубань»

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Гай рассказал о том, почему он перешел в краснодарскую «Кубань». Украинец отметил, что других предложений на тот момент он не получал.

«Вы знаете, у человека есть фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор, я за него несу ответственность.

Если бы были другие конкретные предложения, то, может быть, этого и не было бы. Это не значит, что я пошел в «Кубань» из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру, – сказал Гай в интервью youtube-каналу Пряма червона.

Отметим, что Гай выступал в «Кубани» с 2016 года по 2018 год. Сыграл за краснодарскую команду 64 матча, забил 12 мячей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Будковский рассказал, почему покинул «Десну»

Швед попал в больницу после матча Кубка Бельгии

Будковский: предложений хватает, есть из чего выбирать

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.