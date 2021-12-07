Экс-игрок «Шахтера»: Де Дзерби предоставит в игре с «Шерифом» шанс 4-5 украинцам

7 декабря в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать «Шериф».



Экс-игрок «горняков» Олег Матвеев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в столице Украины.

«Думаю, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби предоставит возможность показать себя молодым - Мудрику ,Судакову и украинцев в стартовом составе будет 4-5 человек. На мой взгляд, и украинский специалист Юрий Вернидуб, возглавляющий «Шериф», также бросит в бой нескольких резервистов, все же, международный опыт очень ценится.

Каждая из команд будет придерживаться своей игровой философии и в том, что игровое преимущество будет на стороне хозяев, я не сомневаюсь. Гости постараются сделать ставку на контратаки и домашние заготовки при стандартных положениях у чужих ворот. Все же, уровень подготовки игроков «Шахтера» повыше и принимая во внимание, что мотивация гостей не будет зашкаливать, они возьмут реванш за поражение в Тирасполе 2:0».

Напомним, что «Шахтер» замыкает турнирную таблицу в своей группе, набрав одно очко. «Шериф» пока третий, имея в своем активе шесть пунктов.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



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