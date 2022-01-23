Экс-игрок «Шахтера» расторг контракт с «ВПК-Агро»

Аутсайдер Первой лиги продолжает нести потери.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вингер Артем Дудик договорился о расторжении контракта с «ВПК-Агро». Соглашение должно было действовать до 30 июня нынешнего года.

25-летний Дудик перешел в «ВПК-Агро» минувшим летом на правах свободного агента, предыдущим его клубом был «Агробизнес». Статистика хавбека в чемпионате Первой лиги: 14 матчей, 1 голевая передача. Помимо этого, на счету футболиста 3 поединка в Кубке Украины.

Прежде уроженец Волынской области выступал также за «Волынь», молодежку «Шахтера», белорусский «Слуцк» и «Мариуполь» и польский клуб «Сандецья».

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. 23 января команда вышла из отпуска в заметно изменившемся составе и под руководством нового главного тренера Александра Поклонского начала подготовку к весенней части сезона.

Ранее наш сайт сообщал о том, что сын олимпийского чемпиона завершил свои выступления за «ВПК-Агро».

Тем временем один из лидеров Первой лиги пригласил на сбор бывшего капитана «ВПК-Агро».

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