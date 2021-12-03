Экс-игрок сборной Украины войдёт в тренерский штаб «Виктории»

Весеннюю часть сезона «Виктории» из Николаевки, представляющая чемпионат Украины во Второй лиге, начнет с новым тренером.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Романенко, который в начале этого сезона был ассистентом Артема Радионова. Ему будут помогать Александр Яценко — экс-игрок национальной сборной Украины и Руслан Зарубин.
Пока что на контракте с «Викторией» остались Александр Воробей, Дмитрий Гранкин, Дмитрий Ульянов, Евгений Зубейко, Александр Чернецкий, Вадим Шаврин, Максим Чеглов, Иван Борисенко, Андрей Нелин.
После объединения с «Альянсом» они в январе побывают на просмотре в этой команде из Первой лиги и только после этого появится конкретика, где они продолжат выступления.
Также в «Викторию» будут приглашены перспективные футболисты из Сумской области не старше 19 лет.
Напомним, что «Виктория» занимает десятое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 27очков.
Ранее сообщалось о том, что представитель второй Лиги «Виктория» приняла решение объединиться с клубом Первой лиги «Альянсом».
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