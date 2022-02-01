Экс-игрок сборной Украины: в матче с россиянами надо сосредоточиться только на игре

В полуфинале чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах, сборная Украины померяется силами с россиянами.

Экс-игрок национальной сборной Украины, а ныне главный тренер ивано-франковского «Урагана» Максим Павленко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от этого противостояния.

Сборной Украины по футзалу предстоит принципиальный матч с Россией

«Хотя в рейтингах по футзалу Украина уступает россиянам, но я не считаю их фаворитами. Впрочем, и в четвертьфинале хватало экспертов, которые отдавали предпочтение соперникам наших ребят — казахам, однако пессимисты были посрамлены.

Уверен, что и в поединке с россиянами у украинцев будет возможность воспользоваться своими «козырями»: острыми контрвыпадами, домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений. Ну а отменные бойцовские качества всегда были визиткой нашей сборной.

Я не сомневаюсь, что главный тренер сборной Украины Александр Косенко остановит свой выбор на правильной тактической схеме, тем более, что по ходу чемпионата он уже проявил гибкость в руководстве подопечными. Ведь перед началом турнира наигрывались несколько другие сочетания.

Также посоветовал бы ребятам сосредоточиться только на игре, максимальная концентрация всегда была весомым подспорьем».

Напомним, что поединок Украина — Россия на чемпионате Европы состоится 4 февраля.

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