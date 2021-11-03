Экс-игрок сборной Украины: у «Динамо» были шансы обыграть «Барселону»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» уступило «Барселоне» (0:1).

Экс-игрок национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помешало киевлянам добиться положительного результата в матче с каталонцами.

«Казалось, ситуация складывалась так, что «Динамо» могло рассчитывать на победу с переживающей кризис «Барселоной». Но не тут-то было. Знаете, в каком бы игровом тонусе не находился испанский гранд, однако индивидуальное мастерство каталонцев никуда не девается. Поэтому в самый важный момент оно дает о себе знать и позволяет склонять чаши весов в свою пользу. Вот почему разница в стоимости игроков «Барселоны» «Динамо» — огромная. Оказался Фати в убойной позиции и забил, а динамовцы или промахивались, или мяч от них отскакивал, как от стенки.



Будем реалистами: после вчерашнего поражения шансов у динамовцев пробиться в еврокубковую весну практически не осталось. Впрочем, процентов пять я им все же дам, чтобы сохранить хоть какую-то интригу».

Напомним, что «Динамо» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко, лидер — «Бавария» (12 очков).

Ранее своим мнением о матче «Динамо» — «Барселона» поделился Георгий Бущан.

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