Экс-игрок сборной Украины: по физическим кондициям Миколенко готов к игре в «Эвертоне»

Защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» 22-летний Виталий Миколенко близок к переходу в английский «Эвертон».

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы украинца закрепиться в английском клубе.

Иван Гецко

«Для меня интерес известного клуба АПЛ к молодому игроку «Динамо» стал полной неожиданностью. Тем более, за такие большие деньги, как для флангового защитника. Значит, соответствующие службы киевского клуба хорошо сработали.

Выдержит ли Миколенко испытание сильнейшей мировой футбольной лигой? Физически, да, а если Виталий почувствует и доверие в «Эвертоне» к своей персоне, то и по игровым качествам к нему не будет вопросов. Хотя пока сложно сказать, на какой позиции Миколенко собираются использовать в «Эвертоне». Я все же, склоняюсь к тому, что он принесет больше пользы на месте левого полузащитника».

Ранее Иван Гецко высказал свое мнение о переходе в московский «Локомотив» украинца Марка Мампасси.

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