Экс-игрок сборной Украины не задержался в штабе «Полесья»

Сотрудничество оказалось недолгим.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Сергей Мизин, который в конце прошлого года присоединился к «Полесью» в качестве тренера-селекционера, покинул житомирский клуб.
49-летний Мизин по окончании игровой карьеры работал тренером в «Харькове» и «Львове», был спортивным директором и главным тренером «Нефтяника-Укрнафты», а позже — ассистентом Владимира Шарана в «Александрии».
Не исключено, что теперь экс-игрок «Динамо», «Днепра», «Черноморца», ЦСКА, «Карпат», «Кривбасса», «Металлиста» и киевского «Арсенала» продолжит работу с Шараном в штабе «Миная».
«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге. «Минай» — предпоследняя команда УПЛ, ниже него только «Мариуполь».
Ранее наш сайт сообщал, что «Ужгород» интересуется экс-хавбеком «Полесья».
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