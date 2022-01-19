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Экс-игрок молодежной команды «Барселоны» расторг контракт с «Буковиной»

Павел Соловей
Павел Соловей
19.01.2022
09:00
Новость
Эксклюзивы
Экс-игрок молодежной команды «Барселоны» расторг контракт с «Буковиной»

Финалист Кубка Украины 2018/2019 выступал в Черновцах с лета прошлого года.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, камерунский полузащитник Арман Кен Элла досрочно завершил сотрудничество с «Буковиной». Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до середины июля этого года.

28-летний Элла перешел в «Буковину» минувшим летом из польской «Сандецьи». Его статистика в черновицком клубе: 15 матчей и 1 гол в чемпионате Второй лиги плюс 2 игры в Кубке Украины. 

Ранее выпускник академии «Барселоны» выступал, среди прочего, за львовские «Карпаты» и «Ингулец». В составе петровского клуба Элла был финалистом Кубка страны 2018/2019.

«Буковина» занимает 9-е место в группе А Второй лиги. Перед Новым годом стало известно, что у клуба будет новый президент. Вакантной остается и должность главного тренера.

Ранее наш сайт сообщал, что двукратный вице-чемпион Первой лиги покинул «Диназ».

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