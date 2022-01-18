Экс-игрок «Львова»: решение Дулуба убрать меня из команды оказалось неожиданным

«Горожане» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон с полузащитником Иваном Брикнером.



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua футболист рассказал, по чьей инициативе было прекращено сотрудничество.

«Это была не мое решение. Тем более, что главный тренер Олег Дулуб неоднократно заявлял, что я нужен команде. И вдруг, за несколько дней до отъезда на зарубежный сбор – в Турцию, узнал, что Дулуб на меня уже не рассчитывает. Не понятно все это.

Но ничего страшного, футбольная жизнь продолжается, имею несколько предложений от других клубов. Теперь важно не ошибиться в выборе.

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Иван Брикнер провел за «Львов» 16 поединков.

Ранее мы сообщали, что спортивный директор «Львова» Максим Стефановский прокомментировал подписание контракта с голкипером Иваном Пономаренко, который в 2018-2020 годах играл в «чемпионате» Крыма.

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