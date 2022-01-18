Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Экс-игрок «Львова»: решение Дулуба убрать меня из команды оказалось неожиданным

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
18.01.2022
10:36
Новость
Футбол

«Горожане» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон с полузащитником Иваном Брикнером.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua футболист рассказал, по чьей инициативе было прекращено сотрудничество.

«Это была не мое решение. Тем более, что главный тренер Олег Дулуб неоднократно заявлял, что я нужен команде. И вдруг, за несколько дней до отъезда на зарубежный сбор – в Турцию, узнал, что Дулуб на меня уже не рассчитывает. Не понятно все это.

Но ничего страшного, футбольная жизнь продолжается, имею несколько предложений от других клубов. Теперь важно не ошибиться в выборе.

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Иван Брикнер провел за «Львов» 16 поединков.

Ранее мы сообщали, что спортивный директор «Львова» Максим Стефановский прокомментировал подписание контракта с голкипером Иваном Пономаренко, который в 2018-2020 годах играл в «чемпионате» Крыма.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи