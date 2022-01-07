Экс-игрок «Динамо» прокомментировал переход в «Ингулец»

Атакующий полузащитник Дмитрий Мандрыченко, получивший недавно первый вызов в сборную Молдовы, рассказал о том, как состоялся его переход из грузинского «Сабуртало» в украинский «Ингулец».



«Мой агент Эмиль Писаренко занимался всеми этими вопросами. Перед новым годом он позвонил и сказал, что есть этот вариант в Украине, это Премьер-лига и что клуб заинтересован во мне.

Были и другие предложения, но «Ингулец»— это клуб с задачами и стабильностью, ну и конечно УПЛ — это и было важным критерием в принятии моего решения», — цитирует 24-летнего Мандрыченко SPORTS.md.

«Ингулец» занимает 14-е место в УПЛ. От зоны прямого вылета команду отделяет 3 очка, правда, у подопечных Сергея Лавриненко есть игра в запасе с «Рухом».

Мандрыченко, который является воспитанником «Шерифа», ранее уже играл в Украине за юниорские команды «Ворсклы» и «Динамо», а также «Динамо-2».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Ингулец» определился с четырьмя спаррингами на сборе в Турции

«Ужгород» интересуется экс-хавбеком «Полесья»

«Полесье» объявило о переходе экс-игрока «Шахтера»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.