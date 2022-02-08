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Экс-игрок «Динамо» ассистом и голом вывел «Палмейрас» в финал клубного ЧМ

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
23:54
Новость
Футбол

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Дуду отличился голом и ассистом за «Палмейрас» в полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли».

На 39-й минуте после его передачи Рафаэл Вейга открыл счет, а на 49-й забил и сам Дуду, удвоив преимущество.

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

«Палмейрас» - «Аль-Ахли» 2:0

Голы: Вейга, 39, Дуду, 49.

30-летний Дуду в 2022-м уже забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах во всех турнирах. Он был футболистом «Динамо» с 2011 по 2015 год.

Также «Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Петролулом».

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