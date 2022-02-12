Экс-игрок «Александрии» и «Оболони» приехал на просмотр в «Таврию»

Первый этап подготовки к весенней части сезона футболисты «Таврии» завершили победными спаррингами с «Кристаллом» (3:0) и «Энергией» (4:0).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на просмотре в «Таврии» находится группа потенциальных новичков, среди которых самый именитый - полузащитник Александр Гуськов, ранее выступавший за «Александрию» и «Оболонь».

Кто из них продолжит карьеру в «Таврии», новый главный тренер Владимир Бондаренко определит в конце февраля, перед отлетом на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

Напомним, что следующий контрольный поединок «Таврия» проведет 18 февраля - с новокаховской «Энергией».

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