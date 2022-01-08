Экс-голкипер молодёжной сборной Украины пройдет просмотр в «Черноморце»

«Черноморец» продолжает активно заниматься кадровой политикой во время зимнего трансферного окна после многочисленных изменений в клубе. Напомним, что у одесситов сменился владелец, также вернулся на роль главного тренера Романа Григорчука.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на просмотре в «Черноморце» побывает бывший вратарь молодежной сборной Украины Владимир Крынский. За его плечами выступления за «Полтаву», «Олимпик», «Ингулец» и «Волынь».
Кроме того, одесситы рассчитывают получить в свои ряды опытного вратаря Евгения Паста из «Днепра-1», который ранее уже работал под руководством Романа Григорчука.
Крынский отправится на сборы с командой Романа Григорчука в статусе свободного агента.
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