Экс-голкипер «Миная» пополнил ряды «Ингульца»

Недавно голкипер «Миная» Даниил Кучер объявил об уходе из закарпатского клуба.



24-летний кипер за «Минай выступал с лета этого года, сыграв в 16 матчах.

Как стало известно meta-ratings.com.ua, голкипер присоединился уже к новой команде. Футболист стал игроком «Ингульца».

Добавим, что Даниил Кучер является воспитанником академии «Днепра». Он также выступал за криворожский «Горняк» и латвийские «Даугавпилс» и РФШ.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Шерифа» перешел в «Ингулец».

Также «Металлист» купит еще одного аргентинца.



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