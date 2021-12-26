Экс-голкипер «Динамо» может перейти в польский клуб

Голкипер «Аль-Фатеха» Максим Коваль попал в сферу интересов «Легии», сообщает Meczyki. Варшавский клуб испытывает серьезные проблемы на последней линии, поэтому обратил внимание на украинского вратаря.

Контракт 29-летнего Коваля с «Аль-Фатехом» истекает 30 июня 2022 года, однако в «Легии» рассчитывают, что голкипер может согласовать досрочный разрыв соглашения.

За «Аль-Фатех» украинец выступает с июля 2019 года. Ранее Коваль также защищал цвета запорожского «Металлурга», «Динамо», «Говерлы», «Оденсе» и «Депортиво».

В нынешнем чемпионате Польши «Легия» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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