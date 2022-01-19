Экс-форвард «Шахтера» согласовал контракт с парагвайским клубом

Бывший нападающий Шахтера Луис Ардиано в зимнее трансферное окно может стать игроком «Серро Портеньо» из Парагвая.

По данным D10 Paraguay, 34-летний Адриано уже согласовал личный контракт с клубом из Парагвая. Теперь клубы должны договориться между собой о переходе.

Контракт Адриано с «Палмейрас» действует до лета 2023 года.

Луис Адриано с 2007 по 2015 год выступал за «Шахтер». За этот период он отыграл за «горняков» 266 матчей, в которых забил 130 мячей.

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