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Экс-форвард «Металлиста» – о смене гражданства: я принял тяжелое решение и горжусь этим

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
16.12.2021
10:14
Новость
Футбол
Экс-форвард «Металлиста» – о смене гражданства: я принял тяжелое решение и горжусь этим

Бывший нападающий «Металлиста» и «Шахтера» Марко Девич поделился воспоминаниями о принятии гражданства Украины. Натурализованный серб не жалеет о своем решении.

«Я никогда не жалел, что принял украинское гражданство. Я сегодня с украинским паспортом чувствую себя очень хорошо. Горжусь этим, приняла меня эта страна. Дала мне много возможностей и никогда не жалел об этом.

Понятно, что все хотят сыграть за родную страну, но я принял тяжелое решение и считаю, что сделал правильно.

Я подумал, с родителями поговорил и принял решение. В сборной Украины приняли отлично и до сих пор всем благодарен за это», — рассказал Девич в эфире YouTube-канала «Football Hub».

Напомним, что летом 2008 года Девич принял украинское гражданство. За сборную Украины он провел 35 матчей и забил семь мячей.

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