Экс-форвард «Динамо» продолжит карьеру в Армении

Украинский нападающий Дмитрий Хлебас определился с новым клубом. 27-летний форвард подписал контракт с армянским «Урарту», сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения не уточняются.

Последним клубом Хлеба были «Ордабасы». В Казахстане он сыграл в восьми матчах и забил один мяч.

Ранее Хлебас также выступал за киевское «Динамо», «Говерлу», «Ворсклу», «Динамо» Минск, «Десну» и «Колос».

«Урарту» занимает шестое место в армянской Премьер-лиге.

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