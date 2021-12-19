Фрибет 3000 UAH
Тоттенхэм — Ливерпуль Милан — Наполи
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

Эберг выиграла женский масс-старт, лучшей из украинок стала Блашко

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
19.12.2021
14:57
Новость
Другие
Биатлон

19 декабря состоялся женский масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Анси.

Лучшей из украинок стала Дарья Блашко, которая допустила 4 промаха и финишировала на 26-й позиции. Юлия Джима на заключительной стрельбе не закрыла ни одной мишени. Суммарно Юлия допустила 7 промахов, на финише она стала 28-й.

Елена Билосюк финишировала на последней, 30-й позиции. В пассике Елены 4 неточных выстрела.

Победу в гонке одержала шведка Эльвира Эберг.

Изначально в гонке должна была бежать только Елена Билосюк, но из-за массовых отказов соперниц выходить на старт Юлия Джима и Дарья Блашко также попали в масс-старт.

Кубок мира. Четвертый этап. Анси (Франция)

Масс-старт. Женщины

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 35.21,7 (1+1+0+0)

2. Жюлия Симон (Франция) – 10,7 (0+0+1+1)

3. Кристина Резцова (Украина) – 12,1 (0+0+1+1)

26. Дарья Блашко (Украина) – 3.22,5 (1+1+1+1)

28. Юлия Джима (Украина) – 4.05,8 (0+2+0+5)

30. Елена Билосюк (Украина) – 5.12,6 (2+0+1+1)

Также украинец Беринчик победил россиянина Чаниева.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи