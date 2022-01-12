Эберг выиграла спринт в Рупольдинге, лучшая из украинок – Джима

12 января в немецком Рупольдинге состоялся женский спринт в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.



Победу в гонке одержала шведка Эльвира Эберг. Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая с одним промахом заняла 37-е место.

Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг (Германия). Спринт. Женщины

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 19.45,2 (0+0)

2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) -21,6 (0+0)

3. Доротея Вирер (Италия) – 29,7 (0+0)

37. Юлия Джима (Украина) – 1.45,8 (1+0)

41. Ирина Петренко (Украина) – 1.56,5 (0+0)

47. Валентина Семеренко (Украина) – 2.03,9 (1+0)

82. Дарья Блашко (Украина) – 2.59,0 (1+0)

88. Анастасия Меркушина (Украина) – 3.09,4 (1+1)

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