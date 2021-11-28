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Челси — Манчестер Юнайтед Биатлон: Кубок мира в Эстерсунде
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Эберг выиграла спринг в Эстерсунде, украинка Билосюк стала 24-й

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.11.2021
13:50
Новость
Другие
Биатлон

В шведском Эстерсунде в рамках этапа Кубка мира олимпийского сезона-2021/2022 состоялась женская спринтерская гонка.

Лучшей в составе сборной Украины стала Елена Билосюк (Пидгрушная), которая заняла 24 место ни разу не промахнувшись. Остальные украинки не попали в топ-40.

Победила в гонке шведская биатлонистка Ханна Эберг. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше, а третьей - норвежка Марте Ройселанд.

Пьедестал почета:

1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5

2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4

Результаты украинок:

24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1

44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1

77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

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