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Джошуа показал видео подготовки к реваншу с Усиком

Игорь Яслик
Игорь Яслик
05.01.2022
10:44
Новость
Единоборства

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа (рекорд 24-2, 22 победы нокаутом) болезненно воспринял поражение от Александра Усика.

Британец уже начал подготовку к матчу-реваншу, хотя дата этого поединка до сих пор не определена. Джошуа в данный момент проводит спарринги с обладателем чемпионского пояса по версии WBO в крузервейте Лоуренсом Околи (рекорд 16-0, 13 побед нокаутом).

Напомним, что ранее в тяжелой весовой категории успешно выступал Александр Усик. Мотивация Энтони Джошуа спарринговать именно с Околи в данном случае очевидна.

Ранее стало известно, что украинец Владимир Кличко вошел в десятку самых богатых боксеров всех времен.

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