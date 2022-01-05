Джошуа показал видео подготовки к реваншу с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа (рекорд 24-2, 22 победы нокаутом) болезненно воспринял поражение от Александра Усика.

Британец уже начал подготовку к матчу-реваншу, хотя дата этого поединка до сих пор не определена. Джошуа в данный момент проводит спарринги с обладателем чемпионского пояса по версии WBO в крузервейте Лоуренсом Околи (рекорд 16-0, 13 побед нокаутом).

Anthony Joshua and Lawrence Okolie in the ring together today…



[????️ NapperFitness & Healthy_Mindset] pic.twitter.com/K7bQHJbbdI — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 4, 2022

Напомним, что ранее в тяжелой весовой категории успешно выступал Александр Усик. Мотивация Энтони Джошуа спарринговать именно с Околи в данном случае очевидна.

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