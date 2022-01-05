Джошуа показал видео подготовки к реваншу с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа (рекорд 24-2, 22 победы нокаутом) болезненно воспринял поражение от Александра Усика.
Британец уже начал подготовку к матчу-реваншу, хотя дата этого поединка до сих пор не определена. Джошуа в данный момент проводит спарринги с обладателем чемпионского пояса по версии WBO в крузервейте Лоуренсом Околи (рекорд 16-0, 13 побед нокаутом).
Напомним, что ранее в тяжелой весовой категории успешно выступал Александр Усик. Мотивация Энтони Джошуа спарринговать именно с Околи в данном случае очевидна.
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