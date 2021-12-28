Джошуа показал, как готовится к реваншу с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в эти дни пребывает в Дубае (ОАЭ), поддерживая форму в ожидании новостей о реванше с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).



Джошуа помогает американский тренер Энтони Уилсон. Именно он опубликовал видео процесса, на котором британец особенно активно отрабатывает удары по корпусу.

25 сентября уходящего года Джошуа потерял титулы WBA/IBF/WBO, проиграв Усику по очкам в Лондоне. Ожидается, что реванш состоится весной 2022-го.

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Усик рассказал, как он настраивается на реванш с Джошуа

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