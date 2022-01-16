Джокович проиграл суд и будет депортирован из Австралии

Федеральный суд Австралии принял решение депортировать первую ракетку мира Новака Джоковича. Апелляция теннисиста после сегодняшнего заседания отклонена окончательно.

Федеральный суд поддержал ранее принятое решение Министра иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекса Хоука о повторном аннулировании визы спортсмена.

При этом после сегодняшнего слушания матч с участием 34-летнего Джоковича на Australian Open появился в расписании турнира.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует уже завтра, 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба, так как он пытался въехать в страну без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса.

Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд после апелляции спортсмена 10 января отменил это решение.

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