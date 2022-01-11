Джокович оказался под угрозой тюремного срока в Австралии: он предоставил ложные данные

Первая ракетка мира Новак Джокович может вляпаться в серьезные неприятности.
34-летнему сербскому теннисисту грозит тюремное заключение сроком до 12 месяцев, сообщает ресурс The Age. Власти Австралии расследуют факты предоставления неправдивой информации со стороны Джоковича. Он указал в декларации путешественника, что в течение 14 дней до прибытия в Австралию не посещал другие страны. Однако в этот период Джокович бывал в Испании. В Австралии подобный обман считается серьезным нарушением.
Интересно, что сам серб на границе сказал, что декларацию за него заполняла Tennis Australia.
Напомним, что Джокович является ковид-диссидентом и противником вакцинации. Он изначально получил право посещения Австралии в качестве исключения. Однако позже серба уже хотели депортировать.
Джокович выиграл за карьеру 20 турниров «Большого шлема». Девять раз он побеждал на Australian Open.
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