Джокович может не сыграть на Australian Open: теннисиста просят покинуть Зеленый континент

Пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну, сообщает издание The Age. Джокович не сумел предоставить службе достаточных доказательств того, почему он получил медицинское освобождение от вакцинации.



Отмечается, что адвокаты Джоковича подают апелляцию на решение властей. На время разбирательств серба могут поместить в правительственный дом.

Пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

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