Джима вошла в топ-30 масс-старта на Кубке мира по биатлону

Завершилась гонка масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

Украину представляла только Юлия Джима. Наша спортсменка финишировала на 28-м месте, допустив пять промахов. Джима отстала более чем на три минуты от победительницы итальянки Доротеи Вирер.

Также в тройку призеров вошли представительница Беларуси Динара Алимбекова (серебро) и француженка Анаис Шевалье-Буше. Вирер опередила Алимбекову на 3,7 секунды.

Ранее мужская сборная Украины в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве заняла шестое место. Наших спортсменов подвела неточная стрельба.

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