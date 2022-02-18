Джима стала седьмой в масс-старте на Олимпиаде-2022, Бреза-Буше завоевала зололо

На Олимпийских играх в Пекине завершился женский биатлонный масс-старт. Заключительную гонку соревнований выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше.

Француженка допустила четыре промаха и завершила гонку за 40 минут и 18 секунд.

Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф. Тройку лучших замкнула ещё одна норвежка Марте Рёйселанд.

Украину представляла Юлия Джима. Джима стала 7-й. Она допустила наименьшее количество промахов среди всех биатлонисток.

На старте гонки Джима упала и пришла на стрельбу последней.

Олимпиада-2022

Масс-старт

Женщины

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40.18,0 (2-1-0-1)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 15,3 (0-0-2-2)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34,9 (0-0-2-2)

4. Маркета Давидова (Чехия) – 53,4 (1-0-1-2)

5. Кристина Резцова (ОКР) – 1.11,0 (2-1-1-2)

6. Жюлия Симон (Франция) – 1.22,6 (0-1-3-2)

7. Юлия Джима (Украина) – 1.25,7 (1-0-2-0)

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