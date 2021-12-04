Джима стала 15-й в гонке преследования, Семеренко – 54-я

4 декабря в шведской Эстерсунде состоялась женская гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону.



Победила в гонке норвежка Олсбю Ройселанд. Второе и третье место заняли француженки Бескон и Шевалье-Буше.

Среди украинок лучший результат показала Юлия Джима, которая стала 14-й. Другая украинская биатлонистка Валя Семеренко пришла к финишу 54-й.

Результаты гонки преследования:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0+1+0) 32:20,6

2. Анаис Бескон (Франция) (0+0+0+0) +4,8

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) (0+0+1+0) +7,0

14. Юлия Джима (Украина) (1+1+0+0) +1:32,9

54. Валя Семеренко (Украина) (0+2+1+1) +5:42,0

Также сборная Украины впервые завоевала медаль в командных соревнованиях по фристайлу.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.