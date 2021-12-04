Джима стала 15-й в гонке преследования, Семеренко – 54-я

4 декабря в шведской Эстерсунде состоялась женская гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону.
Победила в гонке норвежка Олсбю Ройселанд. Второе и третье место заняли француженки Бескон и Шевалье-Буше.
Среди украинок лучший результат показала Юлия Джима, которая стала 14-й. Другая украинская биатлонистка Валя Семеренко пришла к финишу 54-й.
Результаты гонки преследования:
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0+1+0) 32:20,6
2. Анаис Бескон (Франция) (0+0+0+0) +4,8
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) (0+0+1+0) +7,0
14. Юлия Джима (Украина) (1+1+0+0) +1:32,9
54. Валя Семеренко (Украина) (0+2+1+1) +5:42,0
Также сборная Украины впервые завоевала медаль в командных соревнованиях по фристайлу.
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