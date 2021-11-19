«Дженоа» зимой может подписать игроков «Фиорентины» и «Наполи»

«Дженоа» заинтересован в подписании ганского полузащитника «Фиорентины» Алфреда Данкана и словацкого полузащитника «Наполи» Станислава Лоботки.



Итальянский журналист Николо Скира информирует, что Андрей Шевченко хочет видеть в команде Лоботку, который может покинуть «Наполи» уже зимой. 26-летний Лоботка в этом сезоне провел две игры в Серии А, результативными действиями не отличался.

Сalciomercato сообщает, что в январе «Дженоа» планирует подписать Данкана. 28-летний Данкан провел 10 матчей за «Фиорентину», результативными действиями не отличался.

Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.

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Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды

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