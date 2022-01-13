«Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко находится на грани увольнения. Клуб ведет переговоры по расторжению контракта, с украинским специалистом, сообщает Tuttomercatoweb.

В случае досрочного расторжения соглашения клуб выплатит тренерскому штабу около 20 миллионов евро.

По информации источника, 13 января состоится встреча представителей «Дженоа» с Руди Гарсия, который является приоритетным вариантом на замену Шевченко. Француз с мая 2021 года без клуба.

45-летний украинский специалист возглавил «Дженоа» 7 ноября. При нем команда набрала 3 очка в 9 матчах чемпионата Италии и занимает сейчас 19-е место.

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