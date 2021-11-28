«Дженоа» с Шевченко набрал первые очки в Серии А

28 ноября в рамках 14 тура итальянской Серии А «Дженоа» Андрея Шевченко играл на выезде с «Удинезе».



Перед самым перерывом у генуэзцев был отличный шанс для взятия ворот, но Экубан не реализовал выход один в один.

Во второй половине встречи также голов не было. Как итог, матч завершился вничью 0:0.

Серия А. 14 тур

Удинезе - Дженоа - 0:0

«Дженоа» после этого матча с 18 очками по-прежнему находится в зоне вылета.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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