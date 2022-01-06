«Дженоа» Шевченко вел в счете, но сыграл вничью в матче Серии А

6 января в рамках Серии А играли «Сассуоло» и «Дженоа».



Первый тайм выиграла команда Андрея Шевченко благодаря голу Маттиа Дестро. Во второй половине встречи Доменико Берарди сравнял счет.

В итоге встрече завершилась вничью 1:1.

Серия А

«Сассуоло» - «Дженоа» - 1:1

Голы: Берарди, 55 – Дестро, 6.

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.



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