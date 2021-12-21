«Дженоа» Шевченко удержал ничью против «Аталанты» Малиновского в матче Серии А

Состоялся поединок 19-го тура итальянской Серии А.

«Дженоа» принимал на своем поле «Аталанту». Команда из Бергамо считалась явным фаворитом, что и доказала в плане уровня игры. «Аталанта» имела огромный перевес по ударам — 17:1. Однако счет так и не был открыт.

Руслан Малиновский вышел в основном составе и провел 65 минут, после чего его заменили на Иличича. Украинский полузащитник нанес три удара по воротам (все — неточные) и показал 100-процентную успешность в дриблинге (четыре из четырех).

Андрей Шевченко набрал второе очко в качестве тренера в Серии «А». Остальные шесть матчей «Дженоа» при нем в чемпионате проиграл. «Грифоны» поднялись на 18-е место с 11-ю очками, но остаются в зоне вылета.

Серия А. 19 тур

«Дженоа» — «Аталанта» — 0:0 (0:0)

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