«Дженоа» Шевченко проиграла «Ювентусу», потерпев второе поражение подряд

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле принимал Дженоа. Поединок завершился поражением команды Андрея Шевченко со счетом 0:2.

«Дженоа» под руководством Шевченко потерпела второе поражение подряд.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Дженоа» осталась на 18-й строчке, имея в своем активе 10 очков.

Чемпионат Италии

16-й тур

«Ювентус» – «Дженоа» – 2:0

Голы: Куадрадо, 9 (1:0). Дибала, 82 (2:0).

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