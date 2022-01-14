«Дженоа» Шевченко проиграла «Милану» в матче Кубка Италии

В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Милан» на своем стадионе принимал «Дженоа». Россонери на своем поле добыли волевую победу над командой Андрея Шевченко — 3:1.

Генуэзцы вышли вперед на 17-й минуте после гола Лео Эстигори. На 74-й минуте Оливье Жиру сравнял счет.

В дополнительное время «Милан» забил два мяча, отличились Рафаэл Леау и Алексис Салемакерс.

Ранее была информация, что Шевченко может быть уволен с поста главного тренера «Дженоа» после матча с «Миланом».

Кубок Италии

1/8 финала

«Милан» – «Дженоа» – 3:1

Голы: Эстигор, 17 (0:1). Жиру, 74 (1:1). Леан, 102 (2:1). Салемакерс, 112 (3:1).

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